هاكرز يطورون طريقة جديدة لسرقة سيارات هوندا.. والشركة تتجاهل الأمر‎‎

نجحت مجموعة من المخترقين في تطوير طريقة برمجية تسهل سرقة أي سيارة من سيارات هوندا الحديثة، وذلك عبر الاستيلاء لاسلكيا على أكواد برمجية من مفتاح التحكم عن بعد في سيارة الضحية.

الطريقة البرمجية المبتكرة تعتمد على ثغرة أطلق عليها المخترقون اسم Rolling PWN، وتسمح بإمكانية ”التجسس“ على الإشارات والأوامر البرمجية التي تخرج من ضغطات مفتاح السيارات ويتم إرسالها لاسلكيا وذلك في نطاق يصل إلى 30 مترا، ومن ثم يصبح من السهل إعادة استخدام تلك البيانات البرمجية لفتح سيارة الضحية وكذلك تشغيل محركها، دون علم أو موافقة الضحية.

يُذكر أن شركة هوندا استنكرت مدى جدوى الثغرة الأمنية، مشيرة إلى أن التقنيات المستخدمة حاليا في مفاتيح سياراتها اللاسلكية تحول دون تعرض جمهور سياراتها الحديثة لمثل تلك الهجمات.

تطورت السيارات من حيث طريقة التحكم فيها بمفاتيح لاسلكية عن بعد، فقديما كانت السيارات تعتمد على استخدام أكواد ثابتة مخزنة على شرائح داخل مفاتيحها اللاسلكية Key Fob، وهنا خطر الاختراق كان مرتفعا، لأن بمجرد اعتراض نقل البيانات لاسلكيا يسهل الحصول على تلك الأكواد وبالتالي التحكم في السيارات بسهولة.

ولكن مع تطور السيارات، بدأ الاعتماد على تكنيك جديد وهو يحمل اسم PRNG، والذي يعتمد على إنشاء أكواد عشوائية يتم تكوينها وفقا لقاعدة بيانات مخزنة على نظام داخل السيارة، بحيث عندما يضغط صاحب السيارة على زر فتح السيارة عن بعد، يتم إرسال الكود العشوائي وبمجرد استقباله على نظام السيارة يتم مطابقته مقابل قاعدة البيانات، وعند ذلك يتم فتح السيارة وتنفيذ الأمر.

I was able to replicate the Rolling Pwn exploit using two different key captures from two different times.

So, yes, it definitely works. https://t.co/ZenCB3vX5z pic.twitter.com/RBAO7ZtlXZ

— Rob Stumpf (@RobDrivesCars) July 10, 2022