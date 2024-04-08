أكثر من 90 قتيلا في غرق عبارة قبالة سواحل موزمبيق

لقي أكثر من 90 شخصاً حتفهم بعد غرق عبّارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق في وقت متأخر أمس الأحد، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية، أنه تم إنقاذ 5 أشخاص من بين نحو 130 شخصاً يُعتقد أنهم كانوا على متن العبارة.

وأضافت أن العبارة كانت في طريقها على ما يبدو من لونجا إلى جزيرة موزامبيق قبالة ساحل نامبولا.

وقال وزير الدولة لإقليم نامبولا (شمال) خايمي نيتو "لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب انتهى به الأمر إلى الغرق... فقد 91 شخصا حياتهم".

وأضاف أن من بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال.