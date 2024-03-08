تحذير أممي بشأن مئات آلاف النازحين في موزمبيق

أصدر المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تحذيراً جديداً بشأن نزوح 780 ألف شخص في موزمبيق، نتيجة التمرد المستمر منذ سبع سنوات من قبل جماعة متطرفة أدخلت شمال البلاد في حالة فوضى.

وبحسب موقع "إنفوباي" الإخباري، "كان المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، يزور مقاطعة كابو ديلجادو شمالي موزمبيق، حيث نفذت مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" هجمات على المجتمعات منذ عام 2017؛ ما أجبر 1.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم خوفا من القتل وقطع الرؤوس".

وعاد حوالي 600 ألف شخص إلى ديارهم، لكنهم وجدوا مجتمعات ممزقة حيث دُمرت المنازل والأسواق والكنائس والمدارس والمرافق الصحية.

وجاءت زيارة غراندي وسط تجدد الهجمات الجديدة التي شنها تنظيم "داعش" في كابو ديلغادو منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فترة من الهدوء النسبي في عام 2023.