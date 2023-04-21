الكرملين: تصريحات الناتو عن أوكرانيا تؤكد صحة قرار بوتين بشن الحرب

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن كلمات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول إمكانية انضمام كييف إلى الحلف العسكري "شاهد على صحة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء الحرب على أوكرانيا".

وقال بيسكوف للصحفيين: "أصبح واضحا لكل من يفكر قليلا برأسه، صحة قرار الرئيس بوتين ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بناءً على مصالح الاتحاد الروسي وضرورة ضمان أمنه".

وأضاف: "يواصل الناتو إظهار جوهره العدواني، الذي تحدثنا عنه من قبل، حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ومن الواضح أن الناتو يواصل خططه في ضم أوكرانيا إلى الحلف، وهذا التهديد المحتمل هو ما تحدث عنه رئيسنا قبل فترة طويلة".