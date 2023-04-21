ستولتنبرغ: أوكرانيا ستنضم في النهاية للناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف عضوا في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن هو ضمان انتصارها على روسيا.

وفي حديثه قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، قال ستولتنبرغ للصحفيين إنه بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يجب أن تمتلك كييف "الردع اللازم لمنع هجمات جديدة".

ويوم أمس الخميس، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأمين العام لحلف الناتو، أن الوقت قد حان للتحالف العسكري كي يعرض على أوكرانيا الانضمام له وأن كييف تحتاج مزيدا من الأسلحة لمحاربة روسيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع ستولتنبرغ الذي أعلن تضامن الناتو مع أوكرانيا في أول زيارة له إلى كييف منذ الغزو الروسي الشامل الذي دخل شهره الرابع عشر.