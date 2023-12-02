أفريقيا الوسطى تتفاوض في تشاد على عودة زعيم المتمردين محمد الخاتم

غادر وفد من أفريقيا الوسطى نجامينا، اليوم السبت، بعد قضاء أسبوع في العاصمة التشادية بحثًا عن عودة زعيم المتمردين محمد الخاتم.

والتقى الوفد، بقيادة الوزير المسؤول عن عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج جان ويليبيرو ساكو، الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الأربعاء الماضي، قبل التفاوض على شروط عودة زعيم المتمردين محمد الخاتم، في إطار اتفاق الخرطوم للسلام، وفق إذاعة فرنسا الدولية.

وسعى مبعوثو الرئيس فوستين آركانغ تواديرا إلى استخدام وساطة تشاد في المفاوضات الجارية مع بعض قادة المتمردين، الذين تحاول "بانغي" إعادتهم كجزء من اتفاق السلام لعام 2019.

وانشق محمد الخاتم عن "ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير" قبل شهر، إذ التقى وفد أفريقيا الوسطى، الخميس الماضي، بحضور وزير الأمن العام التشادي محمد شرف الدين مرغي.