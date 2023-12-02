أفريقيا الوسطى تتفاوض في تشاد على عودة زعيم المتمردين محمد الخاتم
غادر وفد من أفريقيا الوسطى نجامينا، اليوم السبت، بعد قضاء أسبوع في العاصمة التشادية بحثًا عن عودة زعيم المتمردين محمد الخاتم.
والتقى الوفد، بقيادة الوزير المسؤول عن عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج جان ويليبيرو ساكو، الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الأربعاء الماضي، قبل التفاوض على شروط عودة زعيم المتمردين محمد الخاتم، في إطار اتفاق الخرطوم للسلام، وفق إذاعة فرنسا الدولية.
وسعى مبعوثو الرئيس فوستين آركانغ تواديرا إلى استخدام وساطة تشاد في المفاوضات الجارية مع بعض قادة المتمردين، الذين تحاول "بانغي" إعادتهم كجزء من اتفاق السلام لعام 2019.
وانشق محمد الخاتم عن "ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير" قبل شهر، إذ التقى وفد أفريقيا الوسطى، الخميس الماضي، بحضور وزير الأمن العام التشادي محمد شرف الدين مرغي.
من جانبه، طالب زعيم الحركة الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى محمد الخاتم بإسقاط حكم المؤبد الذي صدر ضده في سبتمبر الماضي.
وبحسب أحد أعضاء الوفد، فإن السلطات في أفريقيا الوسطى أكدت أنها ستنظر في القضية.
وتزعم الحركة أن لديها أكثر من 5 آلاف مقاتل في منطقتي بيراو وأمدافوك القريبتين من السودان، وهو رقم يرى مراقبون أنه مبالغ فيه إلى حد كبير.
وتؤكد بعض المصادر أن محمد الخاتم يمثل "صفقة جيدة" لبانغي؛ لقدرته على اللعب كوسيط عبر الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب علاقاته.