كوريا الشمالية: تعهد أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا "جريمة لا أخلاقية"

انتقدت كوريا الشمالية لليوم الثاني على التوالي قرارا أمريكيا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا ووصفته بأنه "جريمة لا أخلاقية" تهدف إلى إطالة أمد وضع دولي غير مستقر.

قال كوون تشونغ كيون مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي "شائعة لا أساس لها" لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية... بأي ثمن في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي .. هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر".