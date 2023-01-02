كوريا الشمالية تقيل ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد

قالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية أقالت باك جونغ تشون، ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد بعد الزعيم كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن باك، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، أُقيل وحل محله ري يونغ جيل في الاجتماع السنوي للجنة الأسبوع الماضي. ولم تذكر الوكالة سبب الإقالة.

ودأبت بيونغ يانغ على تغيير قادتها، ويمثل التجمع الحزبي في نهاية العام فرصة للإعلان عن تعديلات في المناصب وقرارات سياسية رئيسة أخرى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية باك جالِسًا في الصف الأول من المنصة ورأسه لأسفل خلال الاجتماع، بينما رفع أعضاء آخرون أيديهم للتصويت على بعض القضايا. وظهر مقعده فيما بعد شاغرًا.