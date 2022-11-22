شقيقة كيم جونغ أون تهاجم الأمم المتحدة وتتهمها بـ"الكيل بمكيالين"

انتقدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجلس الأمن الدولي، متهمة إياه باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" بعد اجتماع بشأن إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي عابر للقارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، يوم الجمعة الماضي، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع، يوم الإثنين، في نيويورك لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وندد مجلس الأمن خلال اجتماعه، الإثنين، بعملية الإطلاق، لكنه لم يصدر بيانًا رسميًا بسبب معارضة كل من الصين وروسيا.

وكانت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والهند، وأستراليا، من بين الدول الـ14 الأعضاء في مجلس الأمن، التي أدانت بشدة إطلاق الصاروخ، الذي سقط على بعد 200 كيلومتر من السواحل اليابانية.

وقالت الدول الـ14 الموقعة في بيان مشترك، إن ذلك يمثل "تهديدًا لا لبس فيه للسلم والأمن الدوليين".

واتهمت يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون، مجلس الأمن بـ"التغاضي عن التدريبات العسكرية الخطيرة جدًا" ،التي تجريها سيئول وواشنطن و"سباقهما المحموم نحو التسلح"، وذلك في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت إنه "من الواضح أنه يتم تطبيق (مبدأ) الكيل بمكيالين"، مضيفة أن الولايات المتحدة تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى "مرحلة أزمات جديدة"، كما حذّرت من "رد أقوى".

وأشارت يو جونغ إلى أنه "كلما انكبوا على الأعمال المناهضة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كلما واجهوا أزمة أمنية خطيرة".

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على إطلاق صاروخ "هواسونغ -17"، يوم الجمعة الماضي، الذي أسماه محللون عسكريون "الصاروخ الضخم".

ووفقًا للجيش الكوري الجنوبي، فقد قطع الصاروخ مسافة 1000 كيلومتر على ارتفاع 6100 كيلومتر، أي أقل بقليل من صاروخ "هواسونغ 17"، الذي قالت بيونغ يانغ إنها أطلقته، في الـ24 من شهر آذار/مارس الماضي.

والإطلاق هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق، التي قامت بها بيونغ يانغ، خلال الأسابيع الأخيرة، حيثُ أكدت بيونغ يانغ مرارًا أن هذه العمليات هي رد على المناورات الأمريكية -الكورية الجنوبية، التي تعتبرها "استفزازية وعدوانية".

وتحذّر سيئول وواشنطن، منذ أشهر، من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة.