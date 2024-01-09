نُذر "حريق كبير" في القرن الأفريقي

خلّف إصرار إثيوبيا على إيجاد منفذ إلى البحر الأحمر من خلال الاتفاق مع "أرض الصومال" المجاورة، مخاوف من تصعيد التوتّر في القرن الأفريقي وتأججه ليُشعل "حريقًا كبيرًا" في المنطقة.

الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان مطلع الشهر الحالي، أثار غضب الرئيس الصومالي وبذلك سجّلت منطقة القرن الأفريقي، التي اعتادت على الهزات القوية، زلزالًا دبلوماسيًّا حقيقيًّا، لا يزال من الصعب قياس مداه.

ومن خلال التوقيع على مذكرة تفاهم في أديس أبابا مع رئيس "أرض الصومال"، موسى بيهي عبدي، يستخدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مرة أخرى سلاحًا ناسفًا يهدد بإشعال المنطقة برمّتها، وفق تعبير مجلة "جون أفريك".

وعلى امتداد السنة الماضية، طالب رئيس الوزراء الإثيوبي بشدة بمنفذ لبلاده إلى البحر الأحمر، وتوّجت جهوده وتحركاته الدبلوماسية بتوقيع الاتفاق الذي لم يُكشف عن كامل تفاصيله، لكن إثيوبيا ستحصل على امتياز لمدة 50 عامًا لشريط ساحلي يبلغ طوله 12 ميلًا (20 كيلومترًا) "مقابل الاعتراف الرسمي بأرض الصومال"، بحسب وسائل إعلام.

وقالت الدولة التي انفصلت عن الصومال عام 1991 وغير المعترف بها رسميا، إن رئيسها سيحصل على حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، بناء على الاتفاق مع أديس أبابا.

وأكدت الدبلوماسية الإثيوبية في البداية محتوى الاتفاق، لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أنها تريد إجراء "تقييم معمق بهدف اتخاذ موقف بشأن الاتفاق" الذي دفع الصومال إلى استدعاء سفيره في إثيوبيا على الفور للتشاور.

وفي حين وصفت أرض الصومال الاتفاق بأنه "تاريخي"، فإن مقديشو من جانبها "رفضت بشدة التصرفات الفاضحة التي قامت بها حكومة إثيوبيا الفدرالية"، وفق تعبيرها، مذكّرة بأن "أرض الصومال تظل جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفدرالية".