حليف روسيا.. بيليغريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

فاز بيتر بيليغريني، حليف الحكومة الشعبوية المؤيدة لروسيا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سلوفاكيا، بحسب نتيجة رسمية شبه نهائية استناداً إلى فرز 96% من الأصوات.

وحصل بيليغريني، رئيس البرلمان حالياً ورئيس الوزراء سابقاً، على 54% من الأصوات مقابل 46% حصل عليها الدبلوماسي المؤيد لأوروبا والداعم لأوكرانيا إيفان كوركوك، بحسب نتيجية نشرتها "فرانس برس"، والصادرة عن مكتب الإحصاء السلوفاكي.

من جهته، اعترف كوركوك بالهزيمة وهنّأ خصمه.