رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا ليست دولة مستقلة
عبر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم الإثنين، عن اقتناعه بأن أوكرانيا "ليست دولة مستقلة"، وأشار إلى أن السبيل الوحيد لوقف الحرب هو تنازل كييف عن جزء من أراضيها لصالح روسيا.
وفي مقابلة مع إذاعة سلوفينسكو المحلية، اتهم فيكو أوكرانيا بأنها "واحدة من الدول الأكثر فسادًا في العالم"، وأنها " ليست دولة مستقلة وذات سيادة؛ لأنها تقع تحت النفوذ والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة".
ويرى رئيس الوزراء السلوفاكي أن السبيل الوحيد لوقف العملية العسكرية الروسية هو تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها، وتساءل "ماذا يتوقعون أن يغادر الروس شبه جزيرة القرم ودونباس ولوغانسك؟ هذا غير واقعي"، داعيًا إلى إجراء "تسوية".
وحذر من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" من شأنه أن "يشعل" حربا عالمية ثالثة، مؤكدا أن سلوفاكيا تستخدم حق "النقض" ضد أي قرار بهذا الشأن.
وكشف فيكو أنه سيبلغ رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أثناء اجتماعه القادم به بعد غد الأربعاء، برفض سلوفاكيا انضمام كييف للحلف الأطلسي.
ويترأس روبرت فيكو حكومة سلوفاكيا منذ أكتوبر 2023، وكان من بين المعارضين إلى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لحزمة المساعدات الأوروبية الجديدة لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو، التي يعتزم صندوق الاتحاد الأوروبي تقديمها لكييف.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، منعت الحكومة السلوفاكية تحويل 40.3 مليون يورو من المساعدات العسكرية إلى كييف، والتي وافقت عليها الحكومة السابقة. كما وعد فيكو بالإبقاء على الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا لبلاده.