رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا ليست دولة مستقلة

عبر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم الإثنين، عن اقتناعه بأن أوكرانيا "ليست دولة مستقلة"، وأشار إلى أن السبيل الوحيد لوقف الحرب هو تنازل كييف عن جزء من أراضيها لصالح روسيا.

وفي مقابلة مع إذاعة سلوفينسكو المحلية، اتهم فيكو أوكرانيا بأنها "واحدة من الدول الأكثر فسادًا في العالم"، وأنها " ليست دولة مستقلة وذات سيادة؛ لأنها تقع تحت النفوذ والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة".

ويرى رئيس الوزراء السلوفاكي أن السبيل الوحيد لوقف العملية العسكرية الروسية هو تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها، وتساءل "ماذا يتوقعون أن يغادر الروس شبه جزيرة القرم ودونباس ولوغانسك؟ هذا غير واقعي"، داعيًا إلى إجراء "تسوية".