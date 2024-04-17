بلومبيرغ: الهجوم الإيراني أظهر حاجة إسرائيل لتكنولوجيا جديدة

رأى تقرير لموقع "بلومبيرغ" أن فشل إيران في الوصول إلى أهدافها في إسرائيل هذه المرة لا يعني أن تُغفل الولايات المتحدة وإسرائيل حاجتهما إلى الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، مثل دمج أسلحة الليزر عالية الطاقة والأقمار الصناعية وقدرات الحرب السيبرانية، للمحافظة على تفوقهما العسكري.

واستشهد التقرير بمقولة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت: "لا تُقاطع عدوك أبدًا عندما يرتكب خطأً"، لأنها تُمثل نصيحة جيدة اليوم كما كانت في ذلك الوقت.

ولنتأمل ما حدث ليلة الأحد، عندما حاول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إطلاق أكثر من 300 طائرة دون طيار وصاروخ باليستي على إسرائيل، والكلمة المفتاحية هنا هي المحاولة.

فقد أسقطت القوات الإسرائيلية والأمريكية، بمساعدة من المملكة المتحدة وفرنسا والأردن وبعض دول المنطقة، ما يُقدر بنحو 99% من المقذوفات الإيرانية القادمة، وأغلبها قبل أن تصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا للتقرير.

وكانت العملية بمثابة خطأ فادح للإيرانيين بكل المقاييس، وفرصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير الأحداث الجارية والتقرب أكثر من حلفائه.