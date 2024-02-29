بعد تصويت حول غزة.. سوناك يحذر من انزلاق بريطانيا نحو "حكم الغوغاء"‎

قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، الأربعاء، إن بريطانيا تنزلق نحو "حكم الغوغاء" وإن الشرطة ستبذل المزيد من الجهود لحماية الديمقراطية في البلاد.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن تمويل إضافي للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان.

وقال العديد من المشرعين البريطانيين إن الإساءات الموجهة إليهم أصبحت أكثر حدة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وإن بعضهم أصبحوا يشعرون بالخوف على سلامتهم إذا عبّروا عن آرائهم بشأن هذا الصراع.

ودخل البرلمان الأسبوع الماضي في حالة من الفوضى مع تصاعد التوترات حول تصويت يتعلق بغزة، حيث استند رئيس مجلس العموم إلى تهديدات "مخيفة" ضد المشرعين كذريعة لاتخاذ قرار خالف به الإجراءات البرلمانية المعتادة.

وقال سوناك في اجتماع مع قادة الشرطة وفقاً لتصريحات نشرها مكتبه: "هناك إجماع متزايد على أن حكم الغوغاء يحل محل الحكم الديمقراطي. وعلينا جميعا أن نغير ذلك بشكل عاجل".