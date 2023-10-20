سوناك يتوجه إلى مصر لبحث الأوضاع في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيسافر إلى مصر اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.

وتأتي زيارة سوناك في إطار جولة لعدد من دول المنطقة شملت إسرائيل والسعودية، قبل أن يتوجه إلى مصر.

وذكر مكتب سوناك أنه سيشدد خلال المحادثات مع الحكومة المصرية على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".