سوناك يتوجه إلى مصر لبحث الأوضاع في غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيسافر إلى مصر اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.
وتأتي زيارة سوناك في إطار جولة لعدد من دول المنطقة شملت إسرائيل والسعودية، قبل أن يتوجه إلى مصر.
وذكر مكتب سوناك أنه سيشدد خلال المحادثات مع الحكومة المصرية على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".
وكان سوناك قد زار السعودية والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجرى خلال اللقاء، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً، مشدداً على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.
كما شدد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، مع ضرورة استعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة .