لمعانقة الحلم الأوروبي.. "تجارة الهجرة" تزدهر في أغاديز بالنيجر

دبت الحركة من جديد في مدينة أغاديز، التي تُعرف باسم "بوابة الصحراء والساحل" في النيجر، حيث نشطت "تجارة الهجرة" بقوة مع بدء تطبيق الإجراء الذي اتخذته السلطات العسكرية الحاكمة بإلغاء قانون يجرّم هذه التجارة.

وفي هذه المدينة التي تنشط فيها التجارة منذ قرون شوهدت العربات والمركبات العابرة للصحراء وعلى متنها عشرات المهاجرين الذين تغطي رؤوسهم العمائم خشية لفحات الشمس وتتشبث أياديهم بعصي خشبية خشية السقوط.

وينقل تقرير نشره تلفزيون "تي في 5" الفرنسي، الوضع في المدينة التي تمثل واحدة من أبرز نقاط العبور للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء باتجاه ليبيا، وشوهد العشرات منهم محشورين في الجزء الخلفي من شاحنات صغيرة متجمعة في محطة الحافلات الرئيسية في أغاديز، شمال النيجر.

ويقول أبو بكر حليلو، أحد مهربي اللاجئين النشطين هناك، "إن العربات مكتظة والناس محشورون فيها مثل السردين، لكن هذه مهمتنا، وعلى الراغبين في الهجرة أن يأتوا" وفق تعبيره.

وأحيت أغاديز، الملقبة بـ"بوابة الصحراء"، تجارة الهجرة منذ أن ألغت السلطات العسكرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قانونا كان قد تم وضعه سنة 2015 ويجرم تهريب المهاجرين.