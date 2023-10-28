روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية وتقارير عن ضحايا وأضرار

قصفت القوات الروسية بشدة وسط مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار بعشرة مبانٍ على الأقل، وفق ما ذكر مسؤول محلي كبير وعمال في خدمات الطوارئ الأوكرانية.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة مواقع على الأقل تحولت إلى أنقاض.

وقال رومان مروتشكو، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، إن بضعة أشخاص أصيبوا ويتلقى أحدهم العلاج في المستشفى، مضيفا أن عشرة مبانٍ على الأقل لحقت بها أضرار.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، عبر تطبيق تلغرام: "في المساء، اهتزت المدينة بأكملها.. استهدف العدو وسط مدينة خيرسون".