زيلينسكي: روسيا خسرت "لواء على الأقل" شرق أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة "أفدييفكا" شرق أوكرانيا.
وقالت سلطات محلية وعسكرية في أوكرانيا إن روسيا جددت حملتها لتطويق المدينة، في منتصف تشرين الأول /أكتوبر الجاري، محاولة استهداف المواقع الأوكرانية بوابل من نيران المدفعية، وتدفق القوات والمركبات القتالية إليها.
وتختلف الألوية في الحجم، ويمكن أن يتراوح عدد الأفراد فيها بين 1500 وثمانية آلاف جندي.
وتعد الخسائر في ساحة المعركة من أسرار الدولة في روسيا وأوكرانيا، لكن يُعتقد أن الجانبين خسرا ما يصل إلى عشرات الآلاف من القوات منذ أن شنت روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا في شباط فبراير 2022.
ويتحدث مدونون عسكريون روس عن مكاسب على الأرض حققتها القوات الروسية في المنطقة، بينما تصف أوكرانيا الوضع بأنه صعب للغاية، وقالت إن موسكو ترسل عددا كبيرا من القوات إلى حملتها.
وأصبح الهجوم الروسي في "أفدييفكا" محور المعركة بعد نحو 5 أشهر من شن كييف هجوماً مضاداً في المناطق المحتلة في الجنوب والشرق.
وحققت كييف تقدما أبطأ مما أرادت؛ بسبب الخنادق وحقول الألغام الروسية الكثيرة، لكنها تواصل تحقيق مكاسب صغيرة في الجنوب الاستراتيجي.
وقال معهد دراسة الحرب، وهو مجموعة بحثية أمريكية غير ربحية، أمس الخميس، إن روسيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد بالقرب من "أفدييفكا"، الأمر الذي "من المرجح أن يقوض القدرات الهجومية الروسية على المدى الطويل".