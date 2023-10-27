زيلينسكي: روسيا خسرت "لواء على الأقل" شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة "أفدييفكا" شرق أوكرانيا.

وقالت سلطات محلية وعسكرية في أوكرانيا إن روسيا جددت حملتها لتطويق المدينة، في منتصف تشرين الأول /أكتوبر الجاري، محاولة استهداف المواقع الأوكرانية بوابل من نيران المدفعية، وتدفق القوات والمركبات القتالية إليها.

وتختلف الألوية في الحجم، ويمكن أن يتراوح عدد الأفراد فيها بين 1500 وثمانية آلاف جندي.

وتعد الخسائر في ساحة المعركة من أسرار الدولة في روسيا وأوكرانيا، لكن يُعتقد أن الجانبين خسرا ما يصل إلى عشرات الآلاف من القوات منذ أن شنت روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا في شباط فبراير 2022.