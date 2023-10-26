الکرملین یعلق على قرار سلوفاكيا إيقاف الدعم العسكري لأوكرانيا‎

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن من غير المرجح أن يؤثر إحجام سلوفاكيا عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف على مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي القائد الرئيس في هذا الموضوع.

وتعليقًا على قرار سلوفاكيا، قال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم يكن لسلوفاكيا نصيب كبير في توفير الأسلحة لكييف في الأساس، لذلك من غير المرجح أن يؤثر هذا على العملية (الروسية الخاصة في أوكرانيا) برمتها، أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن عجلة القيادة الرئيسة في هذه العملية هي واشنطن، وليس أحدًا آخر".

وحسب بيسكوف فإن مواصلة الولايات المتحدة "صب الوقود على النار، وتورطها المباشر في الصراع"، سيطيلان أمد الأزمة.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قال في وقت سابق إن بلاده لن تقدم أي مساعدة عسكرية لأوكرانيا، وأضاف في أحدث تصريح له بعد تعيينه رسميًّا رئيسًا للحكومة، أنه لن يؤيد فرض عقوبات على روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي إن كانت تضر ببلاده.