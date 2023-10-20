شبه فيها بوتين بحماس.. الكرملين: تصريحات بايدن غير مقبولة

ردت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي شبه فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحركة حماس، معتبرة أنها تصريحات "غير مقبولة".

وحول تطورات حرب غزة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الوقت الحالي ربما يمثل لحظة خطيرة على الأجندة الدولية، وإن التهديد الذي يواجه المواطنين الروس سيزداد بشكل كبير بمجرد أن تبدأ إسرائيل عمليتها البرية المتوقعة في غزة.

ورفض بيسكوف الكشف عمن سيمثل روسيا في قمة السلام في القاهرة، غدا السبت، وأحال السؤال إلى وزارة الخارجية.