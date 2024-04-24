"وول ستريت جورنال": أمام "تيك توك" مهلة عام قبل حظره في أمريكا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تطبيق تيك توك لن يتوقف في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون من شأنه أن يفرض بيع أو حظر "تيك توك".

وأشارت إلى أن أمام شركة بايت دانس الصينية (المالكة للتطبيق) عامًا كاملًا على الأقل لبيع التطبيق قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

وبحسب الصحيفة، يمنح مشروع القانون الشركة 9 أشهر، يمكن تمديدها 3 أشهر أخرى بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للبحث عن مُشترٍ قبل أن يبدأ الإجراء الفعلي الذي يحول دون قدرة المشتركين على تنزيل أو تحديث التطبيق من متاجر أبل أو غوغل على هواتف أندرويد.

لكن في المقابل سيبقى التطبيق حسب آخر تحديث له على هواتف المشتركين، وقد يتمكن البعض من تشغيله بشكل اعتيادي وحتى تحديثه من خلال اللجوء إلى الشبكات الخاصة الافتراضية "VPN" التي تُساعد على إخفاء هوية وبيانات ومكان المستخدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حظر التطبيق الذي يتابعه 170 مليون مستخدم أمريكي جاء بعد مخاوف لدى المشرعين الأمريكيين من تأثير "تيك توك" على الأمن القومي، بما في ذلك احتمال قيام الصين بجمع معلومات استخبارية عن المستخدمين الأمريكيين أو نشر رسائل بكين المفضلة للمستخدمين فيما يتعلق بموضوعات حساسة مثل الحرب بين إسرائيل وحماس.