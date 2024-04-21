حظر تيك توك في أمريكا.. هل يمكن تجاوزه؟ ومن المستفيد؟

صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 على مشروع قانون قد يؤدي لأول مرة إلى إغلاق منصة الوسائط الاجتماعية تيك توك، بهدف حماية الأمريكيين وخاصة الأطفال منهم من تأثير الدعاية الصينية على التطبيق الذي اعتبروه بمثابة بالون تجسس مثبت في هواتف الأمريكيين.

وإذا أصبح مشروع القانون هذا قانونًا، سيكون أمام المالك الصيني للتطبيق تسعة أشهر لبيع حصته، مع إمكانية تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أثناء عملية البيع، أو مواجهة الحظر الكامل في الولايات المتحدة.

يذكر أنه بحسب تيك توك، يستخدم أكثر من 170 مليون مستخدم التطبيق في الولايات المتحدة، من بينهم أكثر من 5 ملايين شركة. وإذا لم يكن لدى الشركات الصغيرة جمهور على قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى، فقد يؤثر الحظر بشكل كبير على أعمال هذه الشركات.