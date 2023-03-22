البرلمان الإثيوبي يشطب "جبهة تيغراي" من قائمة الإرهاب

شطب البرلمان الإثيوبي، اليوم الأربعاء، "جبهة تحرير شعب تيغراي" المتمردة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وهي خطوة رئيسة في عملية السلام عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد.

وقال البرلمان على فيسبوك: "وافق مجلس النواب على قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على قائمة الإرهاب بأغلبية الأصوات"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستعزز اتفاق السلام المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين جبهة تيغراي والحكومة الفدرالية.

وأكمل: "لوحظ خلال مناقشة مشروع قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على أنها إرهابية، أنه أمر لا غنى عنه لدعم اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي".

وصُنّفت الجبهة التي كانت تهيمن على السياسة الإثيوبية رسميًا كمنظمة إرهابية في أيار/مايو 2021، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب.