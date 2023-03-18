تيغراي الإثيوبية ترشح "جيتاشو رضا" لمنصب الزعيم المؤقت

أعلن تلفزيون تيغراي، الذي يديره الحزب المهيمن في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، اليوم السبت، أن الحزب رشح المتحدث باسمه "جيتاشو رضا" لرئاسة إدارة إقليمية مؤقتة دعا إليها اتفاق سلام أنهى حربا استمرت سنتين في المنطقة.

وسقط عشرات الآلاف من القتلى في الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والقوات الإثيوبية وحلفائها، وتم التوصل إلى اتفاق هدنة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن سجلت القوات الاتحادية سلسلة من الانتصارات في ساحة المعركة.