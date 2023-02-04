بعد لقاء آبي أحمد وقادة الإقليم.. أديس أبابا ترسل سيولة نقدية إلى تيغراي

وقال رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آبي أحمد عبر تويتر: "بناء على قرار رئيس الوزراء آبي، بدأ البنك المركزي بإرسال خمسة مليارات بير إلى ميكيلي لتوزيعها اعتبارا من الإثنين".

وأضاف أن الخطوط الجوية الإثيوبية سترفع اعتبارا من السبت عدد رحلاتها إلى المنطقة من ثلاث إلى خمس يوميا.

والتقى رئيس الوزراء الجمعة للمرة الأولى مسؤولين من تيغراي منذ إبرام اتفاق السلام في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أكثر من عامين من النزاع بين الحكومة الفدرالية والمتمردين في هذه المنطقة في شمال إثيوبيا.