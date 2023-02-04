قتيلان بهجوم على كنيسة أرثوذكسية جنوب إثيوبيا

أسفر هجوم على كنيسة أرثوذكسية في جنوب إثيوبيا، اليوم السبت، عن مقتل شابين مسيحيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للطائفة.

وقال المركز الإعلامي التابع للكنيسة الأرثوذكسية في البلاد إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون بجروح حرجة في مدينة شاشيميني في منطقة أوروميا. ووصف رئيس أساقفة أديس أبابا الهجوم بأنه "دنيء ومفجع".

واتهم المركز قوات الأمن بتنفيذ الهجوم في المدينة الواقعة على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب العاصمة.