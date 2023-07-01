بريطانيا تعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين

ذكرت صحيفة "تيليغراف"، الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مشترك مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وإعادتهم إلى شمال أفريقيا.

وقالت الصحيفة إن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية سيمون كيس إلى إيطاليا منتصف يونيو/حزيران لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق.