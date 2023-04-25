عشرات الجثث على شواطئ ليبيا بعد غرق قاربي مهاجرين

قال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة، اليوم الثلاثاء، إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد.

ووفقاً لأحد الناجين، ويدعى بسام محمود، وهو من مصر، فإن نحو 80 راكباً كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريباً من صباح اليوم الثلاثاء.

ويروي أن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق، إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف، وقال لرويترز: "ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما. لقد كان المشهد مروعاً وتوفي البعض (في الماء) أمامي".