استطلاع: الفرنسيون يرسمون مستقبلا قاتما للاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوروباروميتر"، أن نسبة كبيرة من الفرنسيين لا تثق بالاتحاد الأوروبي وترسم مستقبلًا قاتمًا له.

وقبل شهرين من انتخابات البرلمان الأوروبي، التي سيتم خلالها تجديد النواب الـ720 في ستراسبورغ، أكد أكثر من نصف الفرنسيين الذين تم استجوابهم أنهم غير مهتمين بهذه المحطة الانتخابية على الإطلاق وأكد 51% أن لديهم انطباعًا بأن أصواتهم لا أهمية لها في الاتحاد الأوروبي.

ووفق الاستطلاع فقد قال 27% من الفرنسيين المستجوبين إن لديهم صورة إيجابية عن البرلمان الأوروبي و28% صورة سلبية، بينما لا تفكر الأغلبية (42%) في الأمر بشكل جيد أو سيئ، ويقول 44% من المستطلعين إنهم لا يعرفون أن الانتخابات ستُجرى هذا العام.

ويكشف هذا الاستطلاع، الذي أُجري بين فبراير ومارس 2024، وشمل 26 ألف أوروبي، من بينهم 1000 فرنسي، عن تراجع شعبية الاتحاد الأوروبي في الرأي العام الفرنسي.

ويقول أحد المستجوبين ردًّا على سؤال حول مشاعره تجاه الاتحاد الأوروبي: "إنهم يختارون لنا ونحن لا نتفق بالضرورة"، مضيفًا "نحن نعاني بالنظر إلى مستويات التضخم وارتفاع الأسعار".