هل ينجح اليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي؟

واحتلت قائمة "التجمع الوطني" المركز الأول في الانتخابات الأوروبية، بعد أن حصلت على 23 مقعدًا في البرلمان في انتخابات عام 2019، ولا يزال الحزب يحتل المركز الأول في استطلاعات نوايا التصويت للانتخابات الأوروبية المُقبلة.

ورغم ذلك لم يبرز "التجمع الوطني" بقوة برنامجه الانتخابي، ولا سيما بعد تصريحات بارديلا خلال المعرض الزراعي في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لتقرير المحطة الفرنسية، التي تساءلت عن مدى "تحصين نواب التجمع الوطني الأوروبيون أنفسهم بالوسائل اللازمة لتحقيق أهدافهم؟".

لا شيء

وانهالت على اليمين التطرف الانتقادات اللاذعة، حيثُ قالت عضو البرلمان الأوروبي ناتالي لوازو: "في الواقع لا يوجد أي تقييم على الإطلاق لحزب التجمع الوطني، لم يتم تمرير أي من أفكارهم، ولم يحصل أي من نصوصهم النادرة على الأغلبية، إنه تفويض من أجل لا شيء".