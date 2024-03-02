هل ينجح اليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي؟
يستعد اليمين المتطرف الفرنسي المُتمثل بحزب "التجمع الوطني"، الذي يتزعمه جوردان بارديلا خلفًا لمارين لوبان، لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، المُقرر إجراؤها في الفترة من الـ6 إلى الـ9 من شهر حزيران/يونيو المُقبل.
واحتل "التجمع الوطني"، المركز الأول في الأصوات على مستوى فرنسا في انتخابات عام 2019 بعد أن حصل على نسبة (23.34%) من الأصوات، ويمضي في طريقه إلى الانتخابات الرئاسية 2027، بحسب ما جاء في تقرير لمحطة "فرانس.إنفو" الفرنسية.
واحتلت قائمة "التجمع الوطني" المركز الأول في الانتخابات الأوروبية، بعد أن حصلت على 23 مقعدًا في البرلمان في انتخابات عام 2019، ولا يزال الحزب يحتل المركز الأول في استطلاعات نوايا التصويت للانتخابات الأوروبية المُقبلة.
ورغم ذلك لم يبرز "التجمع الوطني" بقوة برنامجه الانتخابي، ولا سيما بعد تصريحات بارديلا خلال المعرض الزراعي في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لتقرير المحطة الفرنسية، التي تساءلت عن مدى "تحصين نواب التجمع الوطني الأوروبيون أنفسهم بالوسائل اللازمة لتحقيق أهدافهم؟".
لا شيء
وانهالت على اليمين التطرف الانتقادات اللاذعة، حيثُ قالت عضو البرلمان الأوروبي ناتالي لوازو: "في الواقع لا يوجد أي تقييم على الإطلاق لحزب التجمع الوطني، لم يتم تمرير أي من أفكارهم، ولم يحصل أي من نصوصهم النادرة على الأغلبية، إنه تفويض من أجل لا شيء".
وبينت أنها "ترى عددًا قليلا جدًّا من نواب حزب التجمع الوطني حيث يتم إنجاز العمل الحقيقي"، أي في لجان البرلمان، إذ لا يتولى أي نائب من حزب التجمع الوطني رئاسة أو نائب رئيس لجنة عمل داخل البرلمان.
ولفتت لوازو إلى أن بارديلا لم يذهب أبدًا إلى لجنة الاستجواب أو الالتماسات، وهي اللجنة الوحيدة التي تم تسجيله فيها، والتي مع ذلك هي الأقل انشغالًا في البرلمان الأوروبي.
بدوره، قال بيير لاروتورو، عضو البرلمان الأوروبي من المجموعة الديمقراطية الاشتراكية: "نواب حزب التجمع الوطني لا يعملون، وهو أمر محرج عندما تكون نائباً".
ويكافح المسؤولون المنتخبون من التجمع الوطني بالفعل من أجل تكليفهم بالمناصب الرئيسة للمقررين القانونيين.
وفي ستراسبورغ الفرنسية، تمارس الأحزاب الأخرى ما تسميه بـ"الطوق الصحي" حول حزب اليمين المتطرف.
من جانبها، قالت عضو البرلمان الأوروبي ماتيلد أندرويت من اليمين المتطرف: "لقد تم إعفاؤنا من جميع المسؤوليات، من التقارير، من بعض النصوص، في اللحظة الأخيرة، التي عملنا عليها. إنه وضع غير ديمقراطي على الإطلاق".
مقرر الظل
وقالت المحطة، إن بارديلا لم يكتب أي تقرير، لقد كان مجرد "مقرر الظل" لتقريرٍ حول الذكاء الاصطناعي في العصر الرقمي، موضحة أن هذا الدور يتكون من متابعة تطور العمل نيابة عن مجموعة سياسية طوال الإجراء.
وبينت أنه "في المجمل، تم إصدار 6 تقارير من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي من التجمع الوطني، كل ذلك من تأليف جيل ليبرتون، أستاذ القانون العام، وهذه هي ولايته الثانية في البرلمان الأوروبي".
وأصدر النواب الفرنسيون الـ12 من مجموعة المعارضة البيئية والإقليمية 19 تقريرا، في حين قدم النواب الفرنسيون الستة من مجموعة اليسار 21 تقريرا على الرغم من أنهم أيضا في المعارضة.
وعلى الرغم من اتهامات خصومه، يفتخر حزب التجمع الوطني بسجله الجيد، بحسب ما جاء على لسان رئيس مجموعة حزب التجمع الوطني الوطنية إلى البرلمان الأوروبي جان بول جارو.
وقال جارو: "قدمنا أكثر من 14 ألف تعديل، وتدخلنا في الدورة الدموية خلال الجلسات العامة بأكثر من 700 مداخلة، واستجوبنا المفوضية الأوروبية بما يقرب من 1700 مرة، وقمنا باستجواب ما يقرب من 1700 شخص".
وأضاف: "حصلنا على أكثر من 1300 تفسير للتصويت. لقد حصلنا على تقارير، والأكثر إثارة للاهتمام هو تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".
خلال هذه الولاية الأخيرة، أظهر الحزب اليميني المتطرف أيضًا اختلافه من خلال معارضة العديد من النصوص الرمزية، مثل تلك المتعلقة بحقوق المثليين، والبيئة، وحتى الهجرة، لكن جارو أكد أنه "عارضنا 60% من النصوص المقترحة على البرلمان الأوروبي".
"معاداة المرأة"
رفض "التجمع الوطني" في شهر يناير/كانون الثاني لعام 2020، قرارًا بسد الفجوات في الأجور بين النساء والرجال، وبعد بضعة أشهر، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي من "التجمع" قرارًا يدين اللوائح البولندية المتعلقة بالحق في الإجهاض.
وفي شهر فبراير/شباط من عام 2023، أثناء التصويت على حظر بيع السيارات الجديدة المجهزة بمحركات حرارية في عام 2035، صوت نواب الحزب الجمهوري مرة أخرى ضده، وبعد شهرين، امتنع نواب الجبهة عن التصويت على ضريبة الكربون على الحدود.
اللجوء والهجرة
وفيما يتعلق بالهجرة، لا يزال هناك تناقض بشأن طموح بارديلا الأوروبي، بينما يرغب في إقامة روابط مع أحزاب اليمين المتطرف الأخرى، يواجه رئيس حزب الجبهة الوطنية خلافات عميقة مع بقية مجموعة الهوية والديمقراطية.
وفي الـ20 من شهر أبريل/نيسان لعام 2023، اجتمع البرلمان الأوروبي للتصويت على أربعة نصوص تتعلق بميثاق اللجوء والهجرة، صوت جميع المسؤولين الفرنسيين المنتخبين من اليمين المتطرف ضد القرار، فيما صوت جميع النواب الإيطاليين من حزب الهوية والديمقراطية لصالحه.
وأعلنت رابطة "ليجا أوروبا" منذ فترة طويلة تأييدها للاستجابة الأوروبية لتوزيع طالبي اللجوء، فيما يعارض الحزب الشيوعي ذلك.
الملف الروسي
وفيما يتعلق بالمسألة الروسية، تبدو الأصوات أكثر تقلباً، ففي الـ30 من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2023، كشف تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن الروابط المستمرة بين "التجمع الوطني" وروسيا.
وفي شهر سبتمبر/أيلول من عام 2020، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي من "التجمع الوطني" قرارًا يدين محاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وبعد مرور عام، رفضوا التصويت على نص يدين أعمال العنف التي ارتكبتها مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية، وإذا صوت نواب التجمع الوطني لصالح ثلاثة قرارات لدعم أوكرانيا في بداية الصراع، فقد امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضدها أكثر من 20 مرة.
ويتهم أحد أعضاء البرلمان الأوروبي من يسار الوسط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، الحزب بـ "رعاية مصالح الدول الصديقة مثل روسيا".
وتضم المجموعة الآن 61 عضوًا في البرلمان الأوروبي، من ثماني دول، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا، وهو رقم له تأثير توليد "مكاسب معينة"؛ لأنه يتيح الوصول إلى الموارد البرلمانية.
ووفقًا لتقرير المحطة، "يتمتع التجمع الوطني بموارد مختلفة، مثل المناصب المالية المرغوبة لأعضائه داخل المؤسسات السياسية، فضلاً عن الوصول إلى مجموعات المصالح".
وبما أن أعضاء البرلمان من اليمين المتطرف أصبحوا الآن أكثر عدداً، فإن إستراتيجيتهم السياسية تتكون في بعض الأحيان من "الذهاب لرؤية الحلفاء المحتملين وإنشاء تحالف معهم".
يعود أحد الأمثلة الأخيرة إلى الـ12 من شهر يوليو/تموز لعام 2023، عندما اصطفت أصوات النواب اليمينيين المتطرفين مع أصوات اليمين الأوروبي ضد اعتماد قانون استعادة الطبيعة؛ ما أدى إلى تصويت متقارب.
جذب الأوروبيين
ويهدف اليمين المتطرف إلى الانتشار الإعلامي، فمنذ عام 2019، سجل أعضاء البرلمان الأوروبي من التجمع الوطني 989 خطابًا في الجلسات العامة، وفقًا لموقع "Parltrack.org"، الذي يسردها منذ بداية الولاية في شهر يوليو/تموز من عام 2019، وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونشر بارديلا 58 مقطع فيديو في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، كما نشر عضو البرلمان الأوروبي جان لين لاكابيل 64 مقطع فيديو، وجيل ليبرتون 341 مقطعاً، وهي إستراتيجية إعلامية تستهدف الانتشار في فرنسا، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس سياسية داخل المؤسسات الأوروبية.