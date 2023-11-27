مالي.. نزوح الآلاف هرباً من خطر داعش وتفجيرات الجيش

تشهد ولاية ميناكا شمالي مالي منذ عدة أيام تدفقا كبيرا للنازحين، الذين يقدر عددهم بالآلاف، وهم يصلون يوميا منذ بداية الأسبوع الماضي من بلدة أنديرامبوكان، شمال شرق البلاد على الحدود مع النيجر.

وفرت العائلات خوفا على حياتها من خطر "داعش" في منطقة الساحل الأفريقي، إذ يسيطر التنظيم المسلح على المنطقة، ومن تفجيرات الجيش المالي، وفق ما نقلت الإذاعة الفرنسية الحكومية، اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر مالية بأن النازحين وصلوا عبر الشاحنات منذ يوم الثلاثاء الماضي، ومعظمهم من النساء والأطفال.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل أكثر من 2500 شخص إلى ميناكا، فيما اختار مئات الآخرين العبور إلى الحدود النيجرية نحو تشيناغودار وأبالا.

وقال ممثل المفوضية في مالي، محمد أسكيا توري: "هؤلاء النازحون المعوزون، بلا مأوى أو طعام أو ماء، بحاجة إلى الحماية وينتظرون المساعدة الإنسانية".

وفي آذار مارس 2022، شن مقاتلو "داعش" في منطقة الساحل هجوما واسع النطاق في جميع أنحاء منطقة ميناكا، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقا لمصادر محلية، وسط مجازر مروعة.

وقد تم إفراغ أنديرامبوكان من سكانها تدريجيا، ومع الوقت حاولت العائلات استئناف حياتها هناك، تحت سيطرة داعش.