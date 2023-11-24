انقسامات في مالي بعد تعيين جنرال من "الطوارق" حاكمًا لكيدال

أثار قرار تعيين الجنرال الحاج أغ غامو، وهو من "الطوارق"، حاكمًا لمنطقة كيدال التي سيطر عليها الجيش حديثا، انقسامات وردود فعل متباينة، بين من يعتبر أنّ في الأمر "حكمة" لكبح أي تمرّد جديد من الطوارق، ومن يرى فيه "فخًّا".

وبعد أيام من سيطرة الجيش بمساعدة قوات "فاغنر" الروسية على كيدال، كبرى مدن إقليم أزواد شمال مالي، قررت السلطات تعيين الحاج أغ غامو حاكمًا للمنطقة التي تُعتبر معقلا لتمرّد الطوارق، وكانت واقعة تحت سيطرتهم منذ سنة 2012.

وعيّنت السلطات الانتقالية أغ غامو كـ"خيار إستراتيجي يهدف إلى طيّ صفحة الحرب" في شمال البلاد، وفي نظر باماكو فإن استعادة كيدال، معقل الأزواد، يعدّ انتصارًا كبيرًا للدولة ضدّ هذه الجماعات المتمردة، وأيضا أمام الرأي العام المالي والمجتمع الدولي.