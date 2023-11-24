انقسامات في مالي بعد تعيين جنرال من "الطوارق" حاكمًا لكيدال
أثار قرار تعيين الجنرال الحاج أغ غامو، وهو من "الطوارق"، حاكمًا لمنطقة كيدال التي سيطر عليها الجيش حديثا، انقسامات وردود فعل متباينة، بين من يعتبر أنّ في الأمر "حكمة" لكبح أي تمرّد جديد من الطوارق، ومن يرى فيه "فخًّا".
وبعد أيام من سيطرة الجيش بمساعدة قوات "فاغنر" الروسية على كيدال، كبرى مدن إقليم أزواد شمال مالي، قررت السلطات تعيين الحاج أغ غامو حاكمًا للمنطقة التي تُعتبر معقلا لتمرّد الطوارق، وكانت واقعة تحت سيطرتهم منذ سنة 2012.
وعيّنت السلطات الانتقالية أغ غامو كـ"خيار إستراتيجي يهدف إلى طيّ صفحة الحرب" في شمال البلاد، وفي نظر باماكو فإن استعادة كيدال، معقل الأزواد، يعدّ انتصارًا كبيرًا للدولة ضدّ هذه الجماعات المتمردة، وأيضا أمام الرأي العام المالي والمجتمع الدولي.
وفي 17 نوفمبر، نشر العقيد إسماعيل واغي، وزير المصالحة والسلام والتماسك الوطني، بيانًا صحفيًّا يدعو السكان إلى العودة إلى ديارهم، موضحًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة "لتجنب أي ارتباك".
ويَعتقد محللون أن السلطات حاولت تغيير لهجتها لتهدئة الأمور بعدما شنّت حربا على المتطرفين دون تمييز بين الجماعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو تنظيم الدولة الإسلامية أو الحركات الأزوادية.
ولدعم إستراتيجية التهدئة الجديدة، عيّنت الجنرال الحاج آغ غامو حاكمًا جديدًا لكيدال لتحلّ هذه الشخصية العسكرية المعروفة محلّ العقيد فودي مالك سيسوكو، الذي تسرّبت تسجيلاته، التي يُزعم أنها مؤيدة للجماعات المتمرّدة، قبل بضعة أيام على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يوجّه رسالة طمأنة للسكان بأن من سيُشرف على إدارة شؤونهم هو شخصية من الطوارق، وفقًا لقراءة متابعين للشأن المالي.
وإضافة إلى ذلك يبعد تعيين الرجل تهم لجوء السلطات الانتقالية الكبير إلى "فاغنر" في عملياتها العسكرية والمتهمة بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
لكنْ في المقابل تُثير أطراف مالية أخرى مخاوف من هذا التعيين، إذ إن إياد أغ غالي، زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، والعباس آغ أنتالا، أقوى زعماء الطوارق، كلاهما ينتميان إلى مجتمع "إيفوغاس" و"آغ غامو" من قبيلة "إمغاد"، والذي قد يؤجّج الصراعات بينهم للسيطرة على المنطقة، فيما تختلف قبيلته مع الحركات الأزوادية حول الموقف الرسمي من انفصال الإقليم.
وتقلّد غامو، الرجل العسكري عدة مناصب قيادية، وخاض حروبًا داخلية وإقليمية منذ الثمانينيات، ففي عام 2014 أنشأ مجموعة الطوارق للدفاع الذاتي "إمغاد" وحلفائهم (جاتيا)، وهي جماعة مسلّحة من الشمال، موقعة على اتفاق السلام لعام 2015.
وقبل عامين، في ديسمبر/كانون الأول 2021، عزلته السلطات الانتقالية المالية من منصبه كمفتش عام للجيوش، وتعرّض غامو في 2022، لإصابات خطيرة خلال كمين نصبه تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، خلال معركة أنديرامبوكان.