يفرون من العصابات إلى البحر.. موجة هجرة جديدة للروهينغا

اختار محمد رضوي، على غرار العديد من أبناء الروهينغا، المجازفة والقيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر، على العيش في البؤس في مخيم في بنغلادش، حيث يواجه القتل والخطف والابتزاز.

يقول رضوي (27 عاما) الذي وصل إلى إقليم أتشيه في أقصى غرب إندونيسيا، حيث لجأ أكثر من ألف من مواطنيه منذ أسبوعين: "لسنا بأمان في بنغلادش، لذلك قررت الذهاب إلى إندونيسيا للنجاة بحياتي وحياة عائلتي".

ويوضح هذا الأب لطفلين الذي ينتظر مع حوالي 500 شخص آخر في ملجأ مؤقت في لوكسوماوي، أنه يتمنى عيش "حياة هادئة".

ويقول اللاجئون الذين يصلون إلى إندونيسيا بأعداد غير مسبوقة منذ 2015، إنهم يهربون من العنف المتزايد في مخيمات كوكس بازار وجوارها، حيث يبقى أكثر من مليون لاجئ من الروهيغا عرضة لعصابات تمارس الخطف والتعذيب لقاء فدية.

وروى اللاجئ الذي اصطحب معه زوجته وطفليهما وشقيقه: "خطفتني إحدى هذه المجموعات، طلبوا مني 500 ألف تاكا (4500 دولار) لشراء أسلحة، قالوا لي إنهم سيقتلونني إن لم أتمكن من دفع المبلغ لهم".

في نهاية المطاف، تمكن من دفع 300 ألف تاكا فأطلقوا سراحه، واستقل قاربا ووصل إلى إندونيسيا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتؤوي بنغلادش قرابة مليون لاجئ من الروهينغا، الأقلية المسلمة بمعظمها التي تعاني من الاضطهاد في بورما، حيث غالبية السكان من البوذيين.