لاجئون من الروهينغا يرفضون العودة إلى ميانمار حيث تنتظرهم المخيمات

قال لاجئون من الروهينغا في بنغلادش، اليوم السبت، إنهم لن يعودوا إلى ميانمار حيث ينتظرهم "الاحتجاز في مخيمات"، وذلك بعد القيام بالزيارة الأولى في إطار جهود تشجيع عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

يعيش ما يقرب من مليون مسلم من الروهينغا في مخيمات بائسة في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلاديش.

ولا يزال معظمهم هناك منذ فرارهم من إجراءات صارمة قادها الجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في 2017 ولم يعودوا حتى الآن، على الرغم من تنظيم مسؤولي بنغلادش عدة رحلات إلى ميانمار في إطار محاولات لإعادة اللاجئين.