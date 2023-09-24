الفلبين تدين إقامة الصين لحاجز عائم في منطقة محل نزاع

اتهمت الفلبين، اليوم الأحد، قوات خفر السواحل الصينية بتركيب "حاجز عائم" في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت إنه يمنع مواطنيها من دخول المنطقة وممارسة أنشطة الصيد.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا على منصة إكس "يدين خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية بشدة قيام خفر السواحل الصيني بتركيب حاجز عائم في جزء من منطقة سكاربورو شول"؛ ما يمنع قوارب الصيد الفلبينية من دخول المنطقة ويحرمها من أنشطة الصيد والمعيشة.