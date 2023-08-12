بكين تحث الفلبين على التعاون لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي

حثَّ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، الفلبين على التعاون مع بلاده لإيجاد وسيلة فعالة لنزع فتيل التوتر في بحر الصين الجنوبي، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتأتي التصريحات وسط تصاعد التوترات بين البلدين بسبب موقع سفينة حربية متوقفة تعمل كموقع عسكري في بحر الصين الجنوبي.

وقالت "شينخوا"، إن وانغ، أدلى بالتصريحات خلال زيارة إلى سنغافورة وماليزيا، يومي الخميس والجمعة.

ونقلت عن "وانغ" قوله، إن الصين أبدت، مرارًا، استعدادها لحل الخلافات مع الفلبين من خلال الحوار الثنائي، معبرة عن أملها بأن يلتزم الجانب الفلبيني بتوافق تم التوصل إليه في السابق.