بكين تحث الفلبين على التعاون لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي
حثَّ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، الفلبين على التعاون مع بلاده لإيجاد وسيلة فعالة لنزع فتيل التوتر في بحر الصين الجنوبي، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وتأتي التصريحات وسط تصاعد التوترات بين البلدين بسبب موقع سفينة حربية متوقفة تعمل كموقع عسكري في بحر الصين الجنوبي.
وقالت "شينخوا"، إن وانغ، أدلى بالتصريحات خلال زيارة إلى سنغافورة وماليزيا، يومي الخميس والجمعة.
ونقلت عن "وانغ" قوله، إن الصين أبدت، مرارًا، استعدادها لحل الخلافات مع الفلبين من خلال الحوار الثنائي، معبرة عن أملها بأن يلتزم الجانب الفلبيني بتوافق تم التوصل إليه في السابق.
وتعمّدت الفلبين وضع السفينة الحربية التي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية "سييرا مادري" في الموقع، في العام 1999، لتعزيز مطالبتها بالسيادة في منطقة سكند توماس شول، التي تقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، ويتناوب على حراسة السفينة عدد من الجنود.
وكسبت الفلبين قضية تحكيم دولي، في العام 2016، ضد مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبًا، إذ صدر حكم بعدم وجود أساس قانوني لمطالبة بكين بالسيادة على المنطقة بالكامل بما فيها منطقة سكند توماس شول.
ولا تعترف الصين بالحكم، وتبني جزرًا عسكرية صناعية في بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مطالباتها بالسيادة التاريخية مع المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا.