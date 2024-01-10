الكونغو الديمقراطية تطوي 24 يوماً من التشكيك في انتخاب تشيسكيدي

أنهت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، الجدل الدائر مؤخراً، بإعلان إعادة انتخاب فيليكس تشيسكيدي رئيساً للبلاد.

وكانت المحكمة الدستورية قد اتخذت قرارها بعدما درست طلبي استئناف يدعوان لإلغاء انتخابات 20 ديسمبر الماضي.

وكان فيليكس تشيسكيدي قد حصل على 73.34% من إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات الرئاسة، ولذلك أكدت المحكمة النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة حسب الإذاعة الفرنسية الحكومية.

وتم تقديم استئنافين، أحدهما من قبل مواطن والآخر قدمه مرشح آخر يدعى تيودور نغوي وهو المرشح الوحيد الذي تقدم باستئناف يطلب فيه إلغاء التصويت، بسبب المخالفات التي لوحظت يوم التصويت، حسب قوله، فيما امتنع باقي المعارضين عن التصويت متهمين المحكمة بالتبعية للسلطة.