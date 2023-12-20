وسط الانتخابات.. شبح الحرب يخيم على الكونغو الديمقراطية
تخيّم أجواء الحرب على الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المنطقة الشرقية للبلاد، التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، وتتصاعد المخاوف من الانزلاق إلى "حريق إقليمي"، وفق تقرير إخباري فرنسي.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه بالتزامن مع دعوة الكونغوليين اليوم إلى التصويت لانتخاب رئيس للبلاد، يقع شرق الكونغو الديمقراطية في قبضة الجماعات المتشددة، ما يفاقم من المخاوف الأمنية ومن أن يمتد نفوذ هذه الجماعات إلى عمق البلاد.
ويسود هدوء نادر لكنه محفوف بالمخاطر في شرق الكونغو الديمقراطية، ولم تشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع أي اشتباكات كبيرة بين متمردي حركة 23 مارس والجيش الكونغولي أو الميليشيات المساندة له، وهي هدنة تم التوصل إليها بضغوط من الولايات المتحدة، قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم 20 ديسمبر/كانون الأول.
وكان البيت الأبيض قد توصل، في 11 ديسمبر/كانون الأول، إلى إعلان وقف إطلاق النار، الذي لم تذكره الحكومة الكونغولية ولا حركة 23 مارس بشكل رسمي، وأكد مصدر حكومي كونغولي لصحيفة "لوموند" أن الإجراء، الذي كانت مدته الأولية 72 ساعة، "تم تمديده أسبوعين".
وأشار تقرير "لوموند" إلى أنّه "منذ ثلاثة أشهر، تصاعدت التوترات في مقاطعة شمال كيفو، ما أدى إلى تفاقم خطر اندلاع صراع مفتوح بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي تدعم التمرد، وفقاً للعديد من تقارير الخبراء، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة".
وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول، استؤنف القتال في إقليمي نيراغونغو وماسيسي، ولم يكن الهجوم الذي شنه الجيش الكونغولي والقوات المساعدة له، والذي أطلق عليه اسم "وازاليندو"، كافياً لوقفه، وفقاً للتقرير.
ولمحاولة صد الجماعات المسلحة، بحسب عدة مصادر، أطلقت سلطات كينشاسا، لأول مرة في الليلة الفاصلة بين 9 و 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، النار على متمردين باستخدام طائرة بدون طيار في ماسيسي.
ووفق التقرير، تتمركز اليوم ثلاث طائرات هجومية واستطلاعية، من طراز "سي أتش 4 بي أس" اشترتها جمهورية الكونغو الديمقراطية من شركة صينية واستلمتها في مايو/أيار الماضي في كافومو، وهو مطار في مقاطعة جنوب كيفو على الحدود مع رواندا.
وكان الرئيس فيليكس تشيسيكيدي قد هدّد، في 18 ديسمبر/كانون الأول، في تصريحات إذاعية قائلاً: "اليوم لا نحتاج إلى إرسال قوات برية إلى رواندا من الوطن، يمكننا الوصول إلى كيغالي"، وفق تعبيره.
وتساءل تقرير "لوموند": "هل يمكن أن يصمد وقف إطلاق النار في مثل هذا السياق القابل للاشتعال؟ ويزداد السؤال إلحاحًا مع انسحاب القوات الدولية المنتشرة في شرق البلاد الواحدة تلو الأخرى".
وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن الدولي أن الانسحاب المبكر والتدريجي لقوات حفظ السلام المنتشرة منذ عام 1999 سيبدأ بحلول نهاية عام 2023، بناءً على طلب كينشاسا.