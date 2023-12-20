وسط الانتخابات.. شبح الحرب يخيم على الكونغو الديمقراطية

تخيّم أجواء الحرب على الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المنطقة الشرقية للبلاد، التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، وتتصاعد المخاوف من الانزلاق إلى "حريق إقليمي"، وفق تقرير إخباري فرنسي.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه بالتزامن مع دعوة الكونغوليين اليوم إلى التصويت لانتخاب رئيس للبلاد، يقع شرق الكونغو الديمقراطية في قبضة الجماعات المتشددة، ما يفاقم من المخاوف الأمنية ومن أن يمتد نفوذ هذه الجماعات إلى عمق البلاد.

ويسود هدوء نادر لكنه محفوف بالمخاطر في شرق الكونغو الديمقراطية، ولم تشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع أي اشتباكات كبيرة بين متمردي حركة 23 مارس والجيش الكونغولي أو الميليشيات المساندة له، وهي هدنة تم التوصل إليها بضغوط من الولايات المتحدة، قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم 20 ديسمبر/كانون الأول.