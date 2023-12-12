رئاسة "كوب28" تريد إشارة "تاريخية" للوقود الأحفوري في مسودة الاتفاق

كشف ماجد السويدي مدير عام "كوب28"، اليوم الثلاثاء، أن رئاسة القمة تريد إدراج إشارة "تاريخية" حول مستقبل الوقود الأحفوري في المسودة القادمة لنص الاتفاق المحتمل، لكن الأمر متروك لحوالي 200 دولة في المحادثات.

تتجه قمة الأمم المتحدة لتغيّرالمناخ "كوب28" نحو الاستمرار لوقت إضافي اليوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه العالم نتائج تاريخية تكلل جهود الدول المجتمعة في دبي للحفاظ على الكوكب والدفع بمحاولات التصدي للتغيرات المناخية.

في هذه الأثناء قال مديرعام كوب28" للصحفيين "في مؤتمر كوب هذا، نحاول أن نفعل شيئا لم يحدث من قبل، شيئا تاريخيا.. جزء من هذا هو إدراج الوقود الأحفوري في النص. وإذا استطعنا، فسيكون ذلك تاريخيا".

ويجب أن يتم إقرارالاتفاقات في قمم المناخ، التي تعقدها الأمم المتحدة بالإجماع بين ما يقرب من 200 دولة حاضرة، ثم يعود الأمر بعد ذلك إلى كل دولة على حدة، لتنفيذ الاتفاق المتفق عليه عالميا من خلال السياسات والاستثمارات الوطنية.