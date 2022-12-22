تايوان تدفع بطائرات لإبعاد قوات جوية صينية توغلت في منطقتها الدفاعية

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقرير يشرح بالتفصيل الأنشطة الصينية في المنطقة الدفاعية التابعة لها خلال الـ24 ساعة الماضية، إن "توغلًا حصل اليوم الخميس، شاركت فيه 21 مقاتلة و4 قاذفات من طراز (إتش-6) بالإضافة إلى طائرات إنذار مبكر وغواصات وطائرات للتزود بالوقود في الجو".

وحلق العديد من الطائرات فوق ممر مائي يعرف باسم قناة "باشي" إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وفقًا لخريطة عرضتها الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه "تم رصد 3 سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة".

وأضافت أن "تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لم تحدد نوعها لتحذير الطائرات الصينية، بينما كانت أنظمة الصواريخ تراقبها".