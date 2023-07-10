"واللا": تهديدات بإضراب عام في إسرائيل بسبب قانون "عدم المعقولية"
تسود توقعات في إسرائيل بمصادقة "الكنيست" بكامل هيئته، اليوم الاثنين، في القراءة الأولى، على اقتراح إلغاء قانون "عدم المعقولية" المثير للجدل.
ويتمتع المسؤولون المنتخبون بالحصانة من استبعاد أو مناقشة قراراتهم على أساس "عدم المعقولية"، وفقًا للصياغة الجديدة.
ويخطط التحالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، لتقديم الاقتراح، الذي يعتبر تمريره وتشريعه بمثابة حجر أساس للقضاء على المحكمة العليا الإسرائيلية، للموافقة عليه في قراءة ثانية وثالثة في الدورة الصيفية الحالية للكنيست، أي في الشهر المقبل، وفقا لموقع "واللا" العبري.
وبحسب محللين سياسيين، فإن مبدأ قانون "عدم المعقولية" تستخدمه المحكمة العليا الإسرائيلية عندما يقوم الكنيست بسن قوانين تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس.
ويستخدم القانون أيضاً عندما يقوم وزير أو موظف كبير أو حتى موظف صغير بتفسير القانون بما لا يتلاءم مع المعقولية وتفسير المحكمة العليا للقانون. وتستخدمه المحكمة أيضًا ضد أي رئيس سلطة محلية يقوم بتفسير القوانين على هواه عندها يقدم المواطن التماسًا بحجة أن هذا التفسير غير معقول.
وأوضحت المعارضة الإسرائيلية أنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح بشكل نهائي، فلن يكون هناك فائدة من العودة إلى المحادثات في مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي دعا أمس إلى وقف التشريع.
وأعلنت شركات وجامعات ومؤسسات إسرائيلية عزمها وقف أنشطتها أو السماح للموظفين بالتغيب غدًا الثلاثاء، بغرض المشاركة في الاحتجاجات، حتى أن بعضها يخطط للإضراب تمامًا.
ورداً على ذلك، حذر زعيم المعارضة يائير لابيد، الحكومة، بحدة، من استخدام القوة ضد المتظاهرين، والقضاء على الديمقراطية.
وفي وقت لاحق، تحدث رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، عن هذه القضية أيضًا، وقال: "أصبحت غرفة الاجتماعات الحكومية غرفة تهديدات. إن إظهار التهديد الذي يقوم به نتنياهو وبن غفير يثير الخوف من أنهما لا يريدان تطبيقًا متساويًا في الحكومة، وإنما يريدان تطبيقًا متنمرًا".
المصدر: موقع "واللا" العبري