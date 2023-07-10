"واللا": تهديدات بإضراب عام في إسرائيل بسبب قانون "عدم المعقولية"

تسود توقعات في إسرائيل بمصادقة "الكنيست" بكامل هيئته، اليوم الاثنين، في القراءة الأولى، على اقتراح إلغاء قانون "عدم المعقولية" المثير للجدل.

ويتمتع المسؤولون المنتخبون بالحصانة من استبعاد أو مناقشة قراراتهم على أساس "عدم المعقولية"، وفقًا للصياغة الجديدة.

ويخطط التحالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، لتقديم الاقتراح، الذي يعتبر تمريره وتشريعه بمثابة حجر أساس للقضاء على المحكمة العليا الإسرائيلية، للموافقة عليه في قراءة ثانية وثالثة في الدورة الصيفية الحالية للكنيست، أي في الشهر المقبل، وفقا لموقع "واللا" العبري.

وبحسب محللين سياسيين، فإن مبدأ قانون "عدم المعقولية" تستخدمه المحكمة العليا الإسرائيلية عندما يقوم الكنيست بسن قوانين تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس.

ويستخدم القانون أيضاً عندما يقوم وزير أو موظف كبير أو حتى موظف صغير بتفسير القانون بما لا يتلاءم مع المعقولية وتفسير المحكمة العليا للقانون. وتستخدمه المحكمة أيضًا ضد أي رئيس سلطة محلية يقوم بتفسير القوانين على هواه عندها يقدم المواطن التماسًا بحجة أن هذا التفسير غير معقول.