الحكومة الإسرائيلية تدرس تشديد العقوبات بحق المحتجين ضد التعديلات القضائية

وهدد نتنياهو في بداية النقاش بقمع شديد للمحتجين ضد خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، فيما طالب وزراء في حكومته، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية النقاش، إن "الحكومة ستطلب تقريراً عن سياسة التطبيق فيما يتعلق بانتهاكات القانون التي تنتهك الحقوق الأساسية لملايين المواطنين، والتي تتم بشكل شبه يومي خلال الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، وتتجلى الانتهاكات في قطع الطرق الرئيسية للمواصلات في الدولة، وفي تعطيل الحركة في المطار، وفي دعوات عدم دفع الضرائب، والتحرش بالشخصيات العامة، والدعوات للتمرد، وتنظيم المعارضة بهدف تعطيل وحدات كاملة في الجيش، وانتهاك القانون في العديد من المجالات الأخرى".

وأضاف أن "الناس يحتاجون إلى الحصول على إجابة على سؤال حول ماهية السياسة المطبقة، وما إذا كانت هذه سياسة موحدة. ففي الدولة الديمقراطية، لا يمكن أن تكون لديك سياسة تنفيذ واحدة تجاه فئة ما، وسياسة تنفيذ ثانية ضد فئة أخرى".

وقدمت الشرطة خلال الجلسة، معطيات التنفيذ والاعتقالات منذ بداية الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، والتي تم بموجبها اعتقال مشتبه فيهم لخرقهم النظام العام وعصيان أوامر الشرطة، ورفعت ست لوائح اتهام بالاعتداء على ضباط الشرطة.