غانتس يطالب نتنياهو بوقف تعديلات القضاء والعودة للحوار

دعا رئيس حزب "المعسكر الرسمي" في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى وقف خطة التعديلات القضائية، والعودة إلى المفاوضات في مقر إقامة الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وقال، "لا مجال للشك في ذلك، الليلة الماضية أيضا تمت إقالة قائد شرطة تل أبيب عامي أشيد؛ بسبب سياسته المؤيدة للاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، وتم حل نقابة المحامين. نحن في طريقنا للاستيلاء السياسي على لجنة اختيار القضاة، ونتنياهو يتحدث عن المسؤولية ويشرَّع ويروج للانقلاب القضائي".

وأضاف غانتس: "لقد تحدثت مع الرئيس هرتسوغ في وقت مبكر، وقلت له إنه إذا توقف التشريع يجب استئناف المفاوضات، فالاحتجاج هو بالفعل كبح لانقلاب النظام، والمفاوضات هي الحل الوحيد لتسوية مستقبلنا المشترك. أطالب نتنياهو بالعودة للمفاوضات ووقف التشريع، وإن لم يكن من أجل الديمقراطية أو الأمن أو الاقتصاد، فعندئذ من أجل دولة إسرائيل ومنع إراقة الدماء"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأكد غانتس على ضرورة احترام القانون، مبينًا أنه "من أجل القانون والحاجة إلى احترامه يجب أن يصبح الاحتجاج أقوى.. الجمهور في إسرائيل لن يتخلى عن صورته الديمقراطية، وإذا أقروا فقرة التجاوز، سيستمر النضال وربما يشتد".

بدوره، رد حزب الليكود وهاجم تصريحات غانتس قائلًا: "من المؤسف أن غانتس لم يرد على قادة الائتلاف الذين دعوه لشهور للتوصل إلى اتفاق. وبدلًا من ذلك، أهدر وقته، وانكسر تحت ضغط تهديدات قادة الاحتجاج".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية