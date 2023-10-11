عبر برامج في الهواتف.. فيتنام تتجسس على مشرّعين وصحفيين أمريكيين

وكانت منظمة العفو الدولية كشفت عن حملة تجسس عالمية باستخدام برنامج "بريداتور"، إذ شاركت النتائج التي توصلت إليها مع صحيفة "الواشنطن بوست"، و 14 وسيلة إعلام دولية، وأجرت المنظمة تحقيقاتها بالتعاون مع شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC).

وتضيف الصحيفة: من خلال الأدلة والوثائق التي اطلعنا عليها، نعتقد أن برنامج "بريداتور" تم بيعه من مجموعة "إنتيلكسا" عبر عدة وسطاء إلى وزارة الأمن العام الفيتنامية، حسبما قال رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، دونكا أو كيرفل.

الحكومة الفيتنامية رفضت التعليق على ذلك، بينما وجدت إدارة بايدن أن استهداف أعضاء الكونغرس أمر يبعث على القلق الكبير، وفقًا لمسؤول رفض الإفصاح عن هويته، لفت إلى أن استهداف 50 مسؤولاً أمريكيًا يعملون في الخارج ببرامج تجسس تجارية في وقت سابق، كان عاملاً رئيسًا وراء إصدار الأمر التنفيذي، في مارس/آذار الماضي.

وبحسب المسؤول، فإن الحملة الأخيرة التي كشفت عمليات الاختراق والتجسس، تثبت صحة قرار إضافة شركتي "إنتيلكسا" و"سيتروكس" إلى "قائمة الكيانات" حيث لا يسمح للشركات الأمريكية بالتعامل مع هذه الشركات باعتبار أنها تعمل ضد المصالح الأمريكية.

ويدرس الكونغرس مشاريع قوانين جديدة لفرض رقابة وإشراف أقوى على صناعة برمجيات التجسس بعد الكشف عن انتهاكات واسعة النطاق في المكسيك، واليونان، والسعودية، وأماكن أخرى. وبينما تقول الشركات مثل "سيتروكس" و "إن إس أو" إنها تبيع برامجها للحكومات فقط، وتمنع إساءة استخدامها، إلا أن عملاء تلك الشركات استخدموا أدوات التجسس ضد الناشطين السلميين، والصحفيين، والشخصيات السياسية.

ولكن ما الذي يدفع فيتنام إلى التجسس على أعضاء في الكونغرس، وصحفيين أمريكيين، ومؤسسات أمريكية بحثية؟ يرى مسؤولون أمريكيون أن فيتنام التي تبذل جهودًا لتعميق علاقاتها مع واشنطن تريد أن تفهم أكثر التفكير الأمريكي بشأن الصين وتايوان، نظرًا لأهمية هذا الأمر بالنسبة لها، لذلك فإن كبار المشرعين الذين تمثل لجانهم في الكونغرس مراكز للضغط والاتصال في البيت الأبيض، وأعضاء وزارتي الخارجية والدفاع، هم بمنزلة أهداف طبيعية لعمليات الاختراق. وكذلك الحال بالنسبة للمحلّلين في المؤسسات البحثية الأمريكية التي غالبًا ما تكون على اتصال وثيق مع صناع القرار.

على صعيد متصل، تطرح وثائق منظمة العفو الدولية تساؤلات أيضًا حول مدى فاعلية تنظيم برامج التجسس من قبل الاتحاد الأوروبي، فالتحقيق الأخير يكشف أن التنظيمات والتشريعات في الاتحاد الأوروبي فشلت بمنع تطوير وتمويل وتصدير برامج التجسس القوية من أوروبا إلى أنحاء العالم. ومن الواضح أن مجموعة "إنتيلكسا" كانت مستعدة لبيع برمجيات "بريداتور" للتجسس، لحكومات لها تاريخ طويل في إساءة استخدام أدوات المراقبة الإلكترونية، من أجل التجسس على المنشقين، والسياسيين، والناشطين.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية