إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تجسس إيرانية استهدفت موظفين حكوميين وباحثين
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، عن نجاحه في تفكيك شبكة إيرانية كانت تتجسس على إسرائيليين لهدف جمع معلومات حساسة عنهم، وفق القناة العبرية السابعة.
وبدأت عملية التجسس الإيرانية منذ عدة أشهر، واستهدفت بشكل أساس موظفي الخدمة المدنية في إسرائيل، وباحثين في معاهد ومراكز دراسات مختلفة.
وسمح الأمن العام الإسرائيلي بنشر معلومات عن العملية، مؤخرًا، أفادت بأن مجموعات إيرانية توجهت إلى إسرائيليين، باستخدام حسابات مزيفة تنتحل هوية مواطنين إسرائيليين معروفين.
واستخدم العملاء الإيرانيون موقع "لينكد إن" الخاص بالمواطن الإسرائيلي للتواصل مع الإسرائيليين، قبل الانتقال بالتواصل عبر البريد الإلكتروني.
وتضمن التواصل دعوة للإسرائيليين لحضور مؤتمر أو ملف مقالة بحثية، ومجرد أن يفتح المستخدم الإسرائيلي الملف، يتم مُباشرة تثبيت ملف ضار على جهاز الكمبيوتر الخاص به ويوصله مع الاستخبارات الإيرانية لتتمكن من الوصول إلى المعلومات المُدرجة على جهاز الكمبيوتر.
وكانت عمليات التجسس الإيرانية تهدف إلى جمع معلومات حول السياسة الإسرائيلية في الداخل والخارج، ومعلومات عن موظفي الخدمة المدنية والمواطنين الإسرائيليين بشكل عام.
ونشطت، مؤخرًا، العمليات الاستخباراتية بين إيران وإسرائيل، بهدف جمع أكبر قدر من المعلومات العسكرية والمدنية، على خلفية التهديد العلني بين البلدين، وغالبًا ما تسمح الأجهزة الأمنية بنشر الأنشطة الاستخباراتية بعد حين من حدوثها، وبعد موافقة المستوى السياسي.