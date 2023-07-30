إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تجسس إيرانية استهدفت موظفين حكوميين وباحثين

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، عن نجاحه في تفكيك شبكة إيرانية كانت تتجسس على إسرائيليين لهدف جمع معلومات حساسة عنهم، وفق القناة العبرية السابعة.

وبدأت عملية التجسس الإيرانية منذ عدة أشهر، واستهدفت بشكل أساس موظفي الخدمة المدنية في إسرائيل، وباحثين في معاهد ومراكز دراسات مختلفة.

وسمح الأمن العام الإسرائيلي بنشر معلومات عن العملية، مؤخرًا، أفادت بأن مجموعات إيرانية توجهت إلى إسرائيليين، باستخدام حسابات مزيفة تنتحل هوية مواطنين إسرائيليين معروفين.

واستخدم العملاء الإيرانيون موقع "لينكد إن" الخاص بالمواطن الإسرائيلي للتواصل مع الإسرائيليين، قبل الانتقال بالتواصل عبر البريد الإلكتروني.