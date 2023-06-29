"الشاباك" الإسرائيلي يوافق على عملية عسكرية في الضفة

أفادت الإذاعة العامة العبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" غيّر موقفه الرافض من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في الضفة الغربية خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

واستندت الإذاعة في ذلك إلى تقرير نشره موقع "إنْتيليجِنس أونلاين" المتخصص في الشؤون الأمنية، والذي قال إن رئيس الشاباك وافق على القيام بعملية عسكرية في الضفة الغربية نظرًا لتدهور الوضع الأمني، وضلوع حركة حماس في الاعتداءات على المستوطنين.

وأخذ رئيس الشاباك في تهيئة الرأي العام العالمي للعملية العسكرية المحتملة، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده، مؤخرًا، مع مسؤولِين في الأمم المتحدة وحذّر من فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على مناطقها، خاصة في شمال الضفة، وهو ما يُلزم الجيش الإسرائيلي من تكثيف نشاطاته.