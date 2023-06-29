"الشاباك" يوافق على المشاركة في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، مساء أمس الأربعاء، عن موافقته مشاركة الجهاز في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.
وقال رونين بار خلال احتفالية تكريم لعناصر الجهاز: "أدعم هذه الخطوة، في إطار قانون الشاباك الحالي".
ودعا خلال الاحتفالية كلًا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى توسيع انخراط الشاباك في مكافحة الجريمة.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن رونين بار قرر إشراك الشاباك وتعزيز أنشطته في المجتمع العربي.
ولفتت إذاعة "كان 11" إلى أن الشاباك سيركز على القضايا التي يتداخل فيها الأمن الجنائي مع القومي، وهو ما يقوم به الجهاز فعلًا، علمًا بأن مسؤولين قضائيين وأمنيين كانوا قد عارضوا مساعي الدفع بالشاباك في إطار مكافحة الجريمة، في ظل القيود القانونية القائمة.
كما أفادت "كان 11" بأن آلية التعاون بين الشرطة والشاباك ستكون بتفعيل "خط ساخن" بين المفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك، لتحديد القضايا التي سيشارك الشاباك فيها.
وجاءت موافقة رئيس الشاباك بعد تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل.
وكانت مدينة شفاعمرو شهدت في أول أيام عيد الأضحى جريمة قتل مزدوجة، راح ضحيتها شاب ووالده، وهما عمر خالدي الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، وابنه محمد البالغ 35 عامًا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن سابقًا أنه طلب من رئيس الشاباك المشاركة في القضاء على الجريمة بالمجتمع العربي.
وعبر رونين بار حينها عن معارضته، وذلك خلال مداولات أمنية عقدت في مكتب نتنياهو، محذرًا من أن "إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة قد يلحق ضررًا بجهود مكافحة الإرهاب".