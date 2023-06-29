"الشاباك" يوافق على المشاركة في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، مساء أمس الأربعاء، عن موافقته مشاركة الجهاز في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.

وقال رونين بار خلال احتفالية تكريم لعناصر الجهاز: "أدعم هذه الخطوة، في إطار قانون الشاباك الحالي".

ودعا خلال الاحتفالية كلًا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى توسيع انخراط الشاباك في مكافحة الجريمة.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن رونين بار قرر إشراك الشاباك وتعزيز أنشطته في المجتمع العربي.

ولفتت إذاعة "كان 11" إلى أن الشاباك سيركز على القضايا التي يتداخل فيها الأمن الجنائي مع القومي، وهو ما يقوم به الجهاز فعلًا، علمًا بأن مسؤولين قضائيين وأمنيين كانوا قد عارضوا مساعي الدفع بالشاباك في إطار مكافحة الجريمة، في ظل القيود القانونية القائمة.