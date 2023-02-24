وزير الدفاع التايواني: الصين تعلمت الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينج، اليوم الجمعة، إن الجيش الصيني يتعلم من الغزو الروسي لأوكرانيا أن أي هجوم على تايوان يجب أن يكون سريعا لينجح، ولكن مضيق تايوان سيجعل ذلك صعبا.

وتتناول دوائر المسؤولين في تايبه على نطاق واسع الأثر المحتمل للحرب على تفكير الجيش الصيني في تايوان وكيف يمكن للصين أن تهاجم الجزيرة التي تعتبرها جزءا سياديا من أراضيها.