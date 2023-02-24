وزير الدفاع التايواني: الصين تعلمت الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا

وزير الدفاع التايواني: الصين تعلمت الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا

رويترز
رويترز

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينج، اليوم الجمعة، إن الجيش الصيني يتعلم من الغزو الروسي لأوكرانيا أن أي هجوم على تايوان يجب أن يكون سريعا لينجح، ولكن مضيق تايوان سيجعل ذلك صعبا.

وتتناول دوائر المسؤولين في تايبه على نطاق واسع الأثر المحتمل للحرب على تفكير الجيش الصيني في تايوان وكيف يمكن للصين أن تهاجم الجزيرة التي تعتبرها جزءا سياديا من أراضيها.

جلبت حرب روسيا وأوكرانيا دروسا عظيمة لهم (الجيش الصيني)، سيسعون إلى السرعة بكل تأكيد
الوزير التايواني تشيو كو تشينج

وقال الوزير التايواني كو تشينج، إن الجيش الصيني ربما استقى الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام، وحاولت روسيا الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف في الأيام الأولى للحرب لكنها فشلت في ذلك.

وقال تشيو للصحفيين على هامش جلسة للبرلمان في تايبه: "جلبت حرب روسيا وأوكرانيا دروسا عظيمة لهم، سيسعون إلى السرعة بكل تأكيد" في إشارة للجيش الصيني.

وزير الدفاع التايواني: الصين تعلمت الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا
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وأضاف أنه حتى إن كانت القوات الصينية تخطط لهجوم سريع فإنها ستواجه صعوبات في محاولة الاستيلاء على الجزيرة في تحرك مفاجئ، إذ سيتعين عليها عبور مضيق تايوان الفاصل بين تايوان والصين.

وأشار الوزير التايواني كو تشينج إلى أنه "ما زال يتعين عليهم تخطي هذا، لن يحدث الأمر سريعا في أسبوع أو أسبوعين".

ولم تستبعد الصين قط استخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان وما زالت تنظم دوريات عسكرية شبه يومية قرب الجزيرة.

تايوان

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