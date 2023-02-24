واشنطن تخطط لإرسال المزيد من المدربين العسكريين إلى تايوان

وقالت الصحيفة، إن الجيش الأمريكي سيرسل خلال الأشهر المقبلة ما بين 100 و200 جندي إلى الجزيرة للتدريب على استخدام الأسلحة الأمريكية والمناورات بينما لا يتجاوز عددهم حاليا 30.

وأعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، يوم الثلاثاء الماضي، بعد اجتماع مع برلمانيين أمريكيين، أن الجزيرة ستعزز علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة للحد من "التوسع الاستبدادي".

وشددت على أن "تايوان ستتعاون بنشاط أكبر مع الولايات المتحدة والشركاء الديمقراطيين الآخرين لمواجهة التحديات الدولية مثل التوسع الاستبدادي وتغير المناخ".

ولم تحدد الرئيسة التايوانية ما ستشمله هذه التبادلات المستقبلية، لكنها شددت على أن الوقت قد حان "لاستكشاف مزيد من إمكانات التعاون" بين الجزيرة والولايات المتحدة.