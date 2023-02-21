رئيسة تايوان: سنعزز الروابط العسكرية مع أمريكا للحد من "التوسع الاستبدادي"

وعقد الوفد الأمريكي محادثات مع موريس تشانغ، مؤسس شركة "تي إس إم سي" التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات، وهي الشركة الأم لهذه الصناعة بالجزيرة.

وقال خانا إنه موجود في تايوان للتعرف على دور الجزيرة في صناعة أشباه الموصلات.

وكان خانا وأوشينكلوس عضوين في لجنة شكلها مجلس النواب حديثا وتختص بشؤون المنافسة بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني.

وتطرق خانا إلى التهديد الضمني الذي يواجه زيارتهم، حيث تعارض الصين أي شكل من أشكال التبادل بين تايوان والحكومات الأجنبية.